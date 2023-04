Montana sprejela zakonodajo o prepovedi TikToka

Montana je postala prva ameriška zvezna država, ki je sprejela zakonodajo o prepovedi aplikacije TikTok na osebnih napravah.

TikTok, ki je v lasti kitajske družbe ByteDance, je bil obtožen predstavljanja nacionalnega varnostnega tveganja zaradi zbiranja podatkov uporabnikov. Če bo zakon podpisal guverner države, bo začel veljati januarja prihodnje leto. Ker je Greg Gianforte TikTok na napravah javnih uslužbencev že prepovedal, naj bi zakon podpisal.

Zakon, imenovan SB 419, je bil sprejet s 54 glasovi proti 43. V njem so navedene številne skrbi glede TikToka, kot so domnevni nadzor s strani kitajske vlade in spodbujanje nevarnih dejavnosti med mladimi uporabniki. Z zakonom bo aplikacija odstranjena z mobilnih tržnic. Podjetja, ki bi zakonodajo kršila, bodo kaznovana z globo desetih tisočakov dnevno. Oddelek za pravosodje v Montani, ki bo kazni izvajal, bo nadzoroval predvsem matično podjetje TikToka in vse tržnice z aplikacijo. Uporabniki, ki aplikacijo na telefonih že imajo, za njeno uporabo ne bodo kaznovani.

TikTok je napovedal pritožbo proti zakonu v Montani. Predstavnik podjetja je v izjavi dejal, da se bodo še naprej borili za uporabnike in ustvarjalce TikToka, saj menijo, da jim sprejeti zakon grobo krši pravice, ki izhajajo iz prvega amandmaja ameriške ustave.