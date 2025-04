Objavljeno: 1.4.2025 09:00

Modri zaslon smrti bo odslej črn

Microsoft je spremenil sporočilo o napaki operacijskega sistema Windows.

Slehernik, ki je kdaj uporabljal operacijski sistem Windows, je vsaj enkrat naletel na ikonični modri zaslon smrti (BSOD), ki je z modrim ozadjem, žalostnim emotikonom in enostavnim sporočilom o napaki postal skorajda sinonim za zrušitev sistema. A Microsoft se zdaj radikalno obrača stran od te dolgoletne tradicije.

V najnovejši predogledni različici sistema Windows 11 (24H2) je BSOD postal črn. Da, prav ste prebrali, zaslon smrti ni več moder, ampak črn, kar v očeh marsikaterega uporabnika deluje še bolj temačno. A barva ni edina sprememba. Zaslon je izgubil tudi nekaj drugih prepoznavnih značilnosti, ni več žalostnega emotikona in ne QR kode, ki je uporabnike od leta 2016 pošiljala na spletne strani s pomočjo za reševanje težav. Besedilo je poenostavljeno in zdaj sporoča, da je naprava naletela na težavo in se mora znova zagnati. Da Microsoft zdaj uporablja izraz naprava namesto računalnik, kaže na širšo usmerjenost onkraj klasičnih PC-jev.

Zakaj sprememba? Uradno ni znano. A ni težko sklepati, da se Microsoft želi oddaljiti od negativne simbolike, ki jo s sabo nosi modri zaslon, mnogi uporabniki so ga namreč povezovali z zrušitvami po nadgradnjah in hrošči v sistemu. A ironično novi črni zaslon, brez čustev in brez ikoničnih znakov, pri marsikomu vzbuja še večji občutek digitalnega pogreba.