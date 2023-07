Objavljeno: 6.7.2023 07:00

Moderatorjem AMA na Redditu prekipelo

Kar je Reddit med spletnimi stranmi, je subreddit AMA med kategorijami na tej strani. Znamka AMA (ask me anything) je postala ena najbolj prepoznavnih, katere priljubljenost presega Reddit. AMA poznajo tudi drugod, sam subreddit pa ima več kot 22 milijonov naročnikov. In zaradi znanih pretresov na strani, ki od 1. julija zaračunava dostop prek API, s čimer je v smrt pahnila številne neuradne aplikacije za dostop, sedaj enaka usoda grozi tudi AMA.

Moderatorji na AMA so namreč sporočili, da bodo prenehali opravljati številne funkcije, zaradi katerih je AMA to, kar je. To vključuje aktivno pridobivanje sogovornikov, koordinacija moderiranja, urejanje spletne strani za načrtovanje AMA, dokazovanje istovetnosti sogovornika in oglaševanje, urejanje sestrskih subredditov s povezavami in številna druga hišniška opravila.

AMA ne bo izumrla, bo pa precej manj urejena in nadzorovana. Še vedno bodo moderatorji opravljali nekaj osnovnih funkcij, a nič več kot to. V AMA so doslej sodelovali številni zvezdniki, med njimi tudi Bill Gates in Madonna.

Že leta 2015 so se moderatorji prvikrat resno uprli, ko je Reddit spreminjal delovanje strani, ne da bi se oziral na uporabnike in moderatorje. Tedaj je bil AMA protestno zatemnjen 24 ur. To pot bo protest drugačen, a trajnejši. AMA v zadnjih protestih zoper zaračunavanje dostopa prek API ni sodeloval, a se to spreminja. Situacija na Redditu postaja čedalje slabša, primerjave s Twitterjem pa vse očitnejše.