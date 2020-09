Mobilni operaterji lastnih storitev ne smejo izvzeti iz podatkovnih kvot

Sodišče EU je razsodilo, da izvzemanje določenih vsebin iz siceršnjih omejitev količine prenesenih podatkov (zero rating oziroma ničelne tarife) ni v skladu z uzakonjeno nevtralnostjo interneta (Uredba 2015/2120). To pomeni, da mobilni operaterji ne smejo ponujati paketov, kjer bi bil dostop do določenih strani ali omejitev neomejen, izvzet iz mesečne kvote prenesenih podatkov, ostali promet pa bi bil količinsko omejen.

Podobne storitve smo videli tudi v Sloveniji. A1 (tedaj še Si.mobil) je na primer tako ponujal dostop do svoje oblačne mape (Hangar), Telekom Slovenije pa je nudil pretočno storitev Deezer. Obe sta bili izvzeti iz mesečne kvote za prenos podatkov. AKOS je tedaj odločil, da to ni kršitev nevtralnosti interneta, ker ni bilo dokazov, da to uporabnikom povzroča škodo. Rezultat? Storitev A1 Play trenutno omogoča dostop do številnih storitev, denimo HBO in Netflix, pa Viber in Messenger in še kaj, ne da bi se to štelo v mesečno kvoto podatkov.

Nova razsodba to spreminja. Že sam obstoj "zero ratinga" je nedopusten, zato ni treba nikomur dokazovati, kakšne bi bile posledice. V Sloveniji ima pristojnost AKOS, če pa ta ne bo reagiral, so možne tudi tožbe na upravnem sodišču.

