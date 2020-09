Množične aretacije vodij digitalnih tržnic na darknetu

Objavljeno: 24.9.2020 05:00

Europol je v sodelovanju z ameriškimi organi pregona zaprl več spletnih tržnic na darknetu, kjer so se preprodajali orožje, droge in drugo nezakonito blago. Pri tem so aretirali 179 ljudi, ki so večinoma iz ZDA in Nemčije, a tudi nekaterih drugih evropskih držav. Zasegli so skoraj šest milijonov evrov gotovine in digitalnih kriptovalut, pa tudi precej drog in orožja.

Na darknetu, ki ni dostopen brez posebne programske opreme, predvsem pa je namenjen anonimnosti oziroma zaščiti zasebnosti, mrgoli ilegalnih spletnih tržnic, kjer je možno kupiti marsikaj. Najbolj znani pionirji so bili na Silk Road, odtlej pa organi pregona redno radirajo nove, ki jim sledijo še novejše. Tržnice pa niso problematične le zaradi prodaje nezakonitega blaga, temveč tudi ker se v nekaterih primerih končajo z izginotjem upravljavcev, ki s seboj odnesejo denar strank. Tak primer je bil lanski AlphaBay.

Zadnje racije dokazujejo, da tudi na darknetu ni več anonimnosti in da je zlate dobe konec, je dejal Evropolov vodja oddelka za digitalni kriminal Edvardas Šileris. Včasih so se racije končale le z zaprtjem spletnih strani, danes pa aretirajo tudi kolovodje, kar vsaj za nekaj časa ustavi distribucijo. Potem pa žal vzniknejo nove.

