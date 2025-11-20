Mlada generacija z gesli slabša kot upokojenci

Večkrat ponavljamo, da redno menjanje gesel niti ni tako zelo pomembno, kot je njihova raznolikost med storitvami in predvsem kompleksnost kot taka. Ni novost, da je 123456 znamenito zanič geslo, precej bolj nenavadna pa je ugotovitev podjetja NordPass, da je mlajša generacija z gesli slabša od najstarejše.

Uporabniki, mlajši od 28 let, si izbirajo z naskokom najmanj varna gesla med vsemi generacijami. Letos je bilo najbolj priljubljeno geslo generacije Z prav 12345, medtem ko so milenijci, generacija X in babyboomerji največkrat uporabili geslo 123456. Oboje je slabo, a 12345 je slabše, dasiravno je oba moč zlomiti v trenutku.

Kljub nenehnemu izobraževanju ostajajo najbolj pogosta gesla prav najmanj varna gesla, kakršna so 12345(6), qwerty in admin. Generacija Z, ki po mnenju številnih digitalni svet govori kot materni jezik (digitally native), ni pri geslih nič bolj izobražena kot druge generacije. Njihovih deset najpopularnejših gesel je 12345, 123456, 12345678, 123456789, password, 1234567890, skibidi, 1234567, pakistan123 in assword. Druge generacije so imele vsaj kakšno kanček manj predvidljivo geslo, kot so Contraseña, teckiss, graciela ali susana.