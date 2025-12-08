Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 8.12.2025 07:00 | Teme: umetna inteligenca

Mistral 3 za nov evropski zagon AI

Francoski startup Mistral AI je predstavil novo generacijo modelov umetne inteligence z imenom Mistral 3 ter tako stopa v ospredje prizadevanj za odprto, evropsko, dostopno in raznoliko prihodnost umetne inteligence. Ponudba vključuje več modelov, ki se razlikujejo po zmogljivosti in porabi virov, da bi zadovoljili širok spekter potreb, od robnih naprav do zmogljivih strežniških sistemov.

V središču serije Mistral 3 je največji in najzmogljivejši model doslej, Mistral Large 3. Gre za arhitekturo "sparse mixture-of-experts" (MoE) s 675 milijardami parametrov, od katerih se pri uporabi aktivira 41 milijard. Model je bil usposobljen na superračunalnikih s tisoči GPU-jev in obljublja visoko natančnost pri nalogah obdelave naravnega jezika, razumevanja slik, dolgih kontekstov in agentnih sistemov.

Poleg velikega "težkokategornika" Mistral 3 ponuja tudi družino manjših, gostejših modelov, imenovanih Ministral 3. Ti so na voljo v različicah s 14 mrd, 8 mrd in 3 mrd parametri ter so optimizirani za delovanje na enem samem GPU, kar omogoča zagon zmogljive umetne inteligence na prenosnikih, pametnih telefonih in robnih napravah.

Celotna paleta Mistral 3 je izdana pod licenco Apache 2.0, kar pomeni, da je odprtokodna in brez licenčnih omejitev za komercialno ali raziskovalno rabo. S tem želi Mistral razvijalcem in podjetjem omogočiti svobodo, da umetno inteligenco prilagodijo svojim specifičnim potrebam, ne da bi bili vezani na zaprte lastniške sisteme.

Strategija, ki stoji za Mistral 3, je usmerjena predvsem v primere, kjer so ključne zanesljivost, varnost in prilagodljivost – od poslovnih sistemov in javne uprave do končnih potrošniških aplikacij. Mistral cilja predvsem na okolja, kjer je potrebna skladnost z evropskimi predpisi o zasebnosti in varstvu podatkov.

