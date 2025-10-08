Objavljeno: 8.10.2025 05:00

Miške so lahko tudi prisluškovalne naprave!

Mikrofoni ne počno nič drugega kot zaznavajo potovanje zvočnih valov po mediju, ki je običajno zrak. A na enak način se zvok širi tudi po trdninah, kar ni le znanstvenofantastični način prisluškovanja. Raziskovalci s kalifornijske univerze v Irvinu so pokazali, da lahko tudi zmogljive igričarske miške delujejo kot prisluškovalna naprava.

Miške, ki so sposobne zaznavati premike oziroma tresljaje z vsaj 20.000 dpi, je moč izkoristiti na tak način. Surove podatke senzorjev so obdelali in analizirali, iz česar so lahko z uporabo tehnik strojnega učenja prepoznali govor v pisarni. Zadosti zmogljive miške so čedalje dostopnejše in tudi pogostejše, saj jih radi uporabljajo igralci iger.

Za takšno prisluškovanje sploh ne potrebujemo virusov. Zadostuje vsakršna programska oprema, tudi prosto dostopna, ki zahteva dostop do podatkov s senzorjev miške. Obdelovanje teh podatkov z Wienerjevim filtrom lahko poteka lokalno ali v oblaku, rezultat pa je zvočni posnetek.

Podobne zamisli smo videli že med hladno vojno, ko so bili pasivni mikrofoni resnična nevarnost. Ameriški veleposlanik v Moskvi je imel sedem let tak mikrofon v svoji pisarni, preden so ga odkrili. Novi napad Mic-E-Mouse uporablja enake principe.

Mic-E-Mouse