Miška, ki obljublja konec potnih dlani

Na sejmu Computex 2025 je podjetje Pulsar predstavilo nenavadno, a praktično inovacijo v svetu igralnih mišk.

V sodelovanju s priznanim proizvajalcem tiho delujočih ventilatorjev Noctua so pri podjetju Pulsar razvili prototip miške Feinmann z vgrajenim 4x4 cm ventilatorjem, ki naj bi preprečeval potenje dlani med intenzivnimi igralnimi seansami. To je prvič, da je Noctua vključena v razvoj igralne periferije, čeprav ideja vgradnje ventilatorja v miško ni povsem nova. Miška, ki se zanaša na originalno zasnovo modela Feinmann, ohranja ključne tehnične lastnosti, kot sta tipalo 32.000 DPI in hitrost osveževanja 8.000 Hz, vendar je zaradi dodatne komponente nekoliko težja in končna teža znaša 65 gramov. Avtonomija baterije naj bi zadoščala za 10 do 11 ur delovanja. Ohišje z odprtinami, namenjenimi zmanjšanju teže, pa je zdaj postalo tudi funkcionalen element za kroženje zraka.

Izdelek je trenutno še v fazi prototipa, vendar naj bi bil po navedbah Pulsarja v prodaji še letos. Cena bo verjetno višja od izhodiščne cene osnovnega modela, ki znaša 180 ameriških dolarjev.