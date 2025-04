Objavljeno: 4.4.2025 08:30

Ministrsto za javno upravo kot uradni arhiv uporablja kar – Internet Archive Wayback Machine!

Na Ministrstvu za javno upravo imajo že leta spletno stran o plačnem sistemu, kjer so za proračunske porabnike in zaposlene v javnem sektorju na voljo številne koristne informacije. Na spletni strani so po prenovi plačnega sistema 1. januarja letos vsebine zamenjali, stare pa odstranili.

Lahko pa bi se zgodilo, da bi kdo vendarle potreboval tudi stare informacije za sistem, ki je veljal od leta 2008 do 2024. Nam bo MJU pomagal? Saj so postavili arhiv, kajne? Da, ob robu spletne strani je velik gumb z napisom Arhivirana vsebina teme Plačni sistem, ki nas odpelje na lansko verzijo strani. A podroben pogled razkrije, da MJU teh vsebin sploh ne gosti na svojih strežnikih - povezava nas odpelje na spletno stran Internet Archive Wayback Machine, kjer je posnetek strani z dne 13. septembra 2024!

Spletna stran tam resda deluje v celoti, odpirajo se celo povezave na Wordove dokumente, ki vsebujejo glavnino potrebnih informacij. A to imenovati "arhiv", je vendarle pretiravanje - gre le za povezavo do ameriške komercialne storitve, ki po spletu brska na lastno pobudo in ob naključnih trenutkih zajema strani. In lahko to seveda kadarkoli neha početi in storitev ugasne.

Predvsem je seveda neverjetno, da celotna javna uprava ne premore zmogljivosti ali znanja, da bi arhivirala nekaj deset megabajtov (s priponkami) veliko spletno stran, na lastne strežnike.

Ob ne moremo pozabiti bizarne aplikacije za preračun plač, ki jo je MJU na veliko oglaševalo in ob prehodu na nov plačni sistem proračunskim porabnikom domala zapovedovalo . Ne, nismo še pozabili, da so zgolj nekaj dni pred novim letom objavili – Excelov dokument, ki so mu rekli aplikacija.

Prepričajte se sami!