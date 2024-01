Minimalno pametni telefon

Telefon z zaslonom iz elektronskega papirja in opremljen s fizično tipkovnico predstavlja edinstven pristop na trgu pametnih telefonov.

Prva stvar, ki jo poleg tipkovnice po vzoru nekdaj priljubljenih mobilnih naprav BlackBerry opazimo na telefonu Minimal Phone, je zaslon iz elektronskega papirja, ki je znan po nizki porabi energije in dobri berljivosti na neposredni sončni svetlobi. Prav zaradi njega bo polnjenje, ki traja največ eno uro, zdržalo do štiri dni običajne rabe telefona. Druga posebnost telefona pa je operacijski sistem MnmlOS, ki osredotoča zgolj na najpomembnejše funkcije telefona in izključuje družabna omrežja, s čimer naslavlja problem neskončnega brskanja po spletu in drugih digitalnih motenj. Na telefonu so tako le najpomembnejše pametne aplikacije.

Cene in razpoložljivosti zanimivega telefona proizvajalec še ni razkril. Interesenti se lahko prijavijo na čakalni seznam na uradni spletni strani.