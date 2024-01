Mineva 40 let od prvega Apple Maca

Pred natanko 40 leti je luč sveta ugledal računalnik, ki je svet spremenil bistveno bolj, kot si je njegov snovalec lahko predstavljal. Osebni računalnik Apple Macintosh 128K je izšel 24. januarja 1984 in še danes ima nekaj zvestih uporabnikov. Predvsem pa je začel linijo, ki je Apple ustoličila na unikatnem mestu v zabavni elektroniki: prodaja izdelke pod znamko elitnosti, a v ogromnih količinah.

Apple sicer največ prihodkov dandanes ustvari s pametnimi telefoni iPhone, a začelo se je z računalnikom, ki je stal 2495 dolarjev. Za toliko denarja smo dobili procesor Motorola 68000, 128 kB pomnilnika, 9-palčni zaslon CRT z ločljivostjo 512 x 342 in miško. Apple je novi računalnik oglaševal s sloganom, če lahko kažete, ga lahko uporabljate, s čimer je imel seveda v mislih miško. Kasneje so sledili Macintosh Plus, Macintosh II, Macintosh Portable in drugi. Kultni status pa je dosegel leta 1998 z iMacom, ki je otvoril linijo iNaprav. Maci so v 40 letih tekli na treh arhitekturah: PowerPC, x86-64 in sedaj lastni Apple Silicon.

Z današnjega gledišča je seveda Macintosh 1 (oziroma 128K) primitiven, a leta 1984 ga je Steve Jobs navdušeno predstavljal na odru. Proizvodnja je sicer trajala le leto dni, saj so že leta 1985 izdali naslednika. A Macintosh 1 se še danes prodaja za več tisoč dolarjev, ker so precej redki primerki.

Ko je Macintosh 1 izšel, je bil tako drugačen od preostalih računalnikov, da je moral najprej prepričati uporabnike. Miška, meniji, grafični okolje – tega ni bil vajen nihče. Leta pozneje je isto logiko posvojil še Microsoft in z Windows osvojil svet. A Apple, ki danes kuje dobičke zlasti na mobilnem področju, je obdržal zvesto množico uporabnikov, ki jih pritegne njihov pristop k uporabniški izkušnji. Maci danes veljajo za dražje, a z bolj gladko uporabo in več predvidljivosti.