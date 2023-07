Milijon ljudi na konzoli PlayStation 5 igra samo igro Call of Duty

V procesu ameriške zvezne komisije za trgovino FTC v zvezi s primerom Microsoftovega prevzema založnika iger Activision Blizzard je prišlo na dan mnogo zanimivih informacij. Med drugim pomembnost franšize Call of Duty.

Prevzem Microsofta, ki za 69 milijard ameriških dolarjev kupuje založnika iger Activision Blizzard, je pod drobnogledom ameriške zvezne komisije za trgovino FTC. Trenutna obravnava na sodišču ne govori o blokiranju posla, temveč o njegovi začasni ustavitvi, ki bi komisiji dala na razpolago več časa za oceno morebitnega monopolnega položaja, ki bi nastal po združitvi. Med obravnavo so bili objavljeni številni interni dokumenti, elektronska sporočila in slišane izpovedi, ki o vpletenih razkrijejo marsikatero zanimivost.

Zelo zanimivo je na primer pismo šefa PlayStationa (Jim Ryan), v katerem pomembnost franšize Call of Duty podkrepi s podatkom, da je v letu 2021 več kot milijon lastnikov konzole igralo zgolj dotično akcijsko igro. In nobene druge! Približno šest milijonov igralcev je Call of Duty igralo 70 odstotkov časa, preživetega za konzolo, v povprečju pa so vsi igralci franšize v igro vložili več kot 100 ur letno. Vse našteto jasno kaže na škodo, ki bi jo Sony utrpel, če bi Call of Duty postal nekoč Microsoftova ekskluziva. Kar se kljub zagotavljanju vodilnih iz Redmonda (s figo v žepu), ob uspešnem prevzemu, kaj hitro lahko zgodi.