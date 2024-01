Objavljeno: 2.1.2024 13:00

Miki Miška je v javni lasti!

Z letošnjim letom je v javno last prešla prva verzija Miki Miške, ki jo je Disney upodobil v risanem filmu iz leta 1928 Steamboat Willie. Po ameriški zakonodaji je avtorska pravica omejena na 95 let, zato lahko sedaj omenjeni lik kdorkoli uporabi za katerikoli namen. A nekaj omejitev vseeno ostaja.

V kasnejših izdajah so lik nekoliko spremenili in te novejše verzije so še vedno zaščitene, ker so mlajše od 95 let. Prav tako lahko v javno last preidejo le dela, za katera veljajo avtorske pravice, medtem ko blagovne znamke in modeli ostanejo zaščiteni neomejeno, če jih lastnik uporablja. To pomeni, da sicer lahko po mili volji predvajamo in predelujemo omenjeno risanko in like iz nje, ne smemo pa kršiti blagovne znamke. Prodaja izdelkov z Miki Miško ali uporaba logotipa v komercialne namene tako še vedno ni dopustna in bržkone nikoli ne bo.

Miki Miška je eden najpomembnejših kulturnih spomenikov 20. stoletja, hkrati pa je imela v ZDA ključno vlogo pri oblikovanju zakonodaje o avtorskih pravicah. Te so sprva trajale 14 let, kasneje pa so jo podaljševali in podaljševali, za kar je Disney intenzivno lobiral. Nazadnje so trajanje podaljšali na 95 let, še enega podaljšanja pa niso uspeli doseči. In tako je sedaj prva Miki Miška svobodna.