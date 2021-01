»Migranti« iz Whatsupa začasno potopili konkurenčni Signal

Zadnje spremembe politike zasebnosti pravil pri Whatsupu, oz. njegovemu lastniku Facebooku, je sprožila plaz uporabnikov, ki se iz tega omrežja za trenutne pogovore selijo drugam. Za varni pristan so si izbrali aplikaciji Telegram in Signal, slednji pa je pod navalom klecnil.

Facebook je v novih pravilih, s katerimi se morajo strinjati uporabniki Whatsup, zapisal, da bodo po novem na ravni podjetja povezovali informacije uporabnikov, kot so telefonske številke, informacije o uporabnikovih napravah in naslovih IP. Uporabnikom, ki so pri Whatsupu od nekdaj cenili ravno zasebnost, varnost in polno šifrirano komunikacijo, to očitno ni bilo všeč. Telegram je tako v treh dneh pridobil kar 25 milijonov novih uporabnikov, Signal pa je samo 11. januarja pridobil 1,3 milijona novih prijav. (Whatsup je sicer mnogo večji, ima kar 2 milijardi uporabnikov)

Upravitelji Signala so bili na tak naval očitno slabo pripravljeni, zato so imeli uporabniki zadnja dva dneva hude težave pri uporabi sistema. Komunikacija je bila nezanesljiva, občasno se tudi ni dalo prijaviti v sistem. Pri Signalu opozarjajo, da je mogoče, da nekatera sporočila sploh niso bila dostavljena. Obljubljajo, da so z nadgradnjo sistema težave odpravili.

Pri Facebooku, lastniku Whatsupa, se medtem zelo trudijo, da bi pojasnili nova zasebnostna pravila, ki so jih uporabniki menda narobe razumeli. Poudarjajo, da podjetje še vedno ne bo imelo dostopa do uporabnikovih sporočil in lokacije in da se kontaktni podatki iz Whatsupa ne bodo prelivali v Facebook.

Toda zdi se, da je škoda že narejena – Whatsup je dokončno postal del Facebooka, tudi v percepciji uporabnikov.