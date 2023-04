Midjourney se od vseh predsednikov boji le kitajskega

Priljubljeni model za ustvarjanje realističnih podob iz besedilnih opisov Midjourney ima tudi nekaj omejitev, ki dišijo po nedemokratičnih režimih. Medtem ko so splet pred tedni preplavile lažne fotografije aretacije nekdanjega ameriškega predsednika, je aktualni kitajski edini voditelj, ki ostaja izvzet. Norčevanje iz Joea Bidna ali Vladimirja Putina je dovoljeno, iz Xi Jinpinga pač ne.

Izvršni direktor podjetja David Holz je pojasnil, da politična satira na Kitajskem ni sprejemljiva, zato bi uporaba Midjourneyja v ta namen lahko ogrozila njegove uporabnike v tej državi. Dodal je, da bi bil prispevek politične satire na Kitajskem na Midjourneyju omejene koristi, zato je razmerje med stroški in rezultati preslabo. Z drugimi besedami: Midjourney je preventivno blokiral ključno besedo Xi Jinping, da si je zagotovil ljubi mir.

Zakaj je blokiran izključno kitajski predsednik, ni čisto jasno, ker vendarle ni edini avtokrat. Zahodni uporabniki so nad omejitvijo razočarani, odkrili pa so že nekatere obvoze. Če kitajskega predsednika opišemo, včasih Midjourney lahko pretentamo v njegov izris. Na sploh se zdi, da Midjourney pravila prilagaja sproti. Dokler ni svet obnorela fotografija papeža v bundi, je bila mogoča brezplačna preizkusna uporaba, odtlej pa nič več. In tako se je zgodilo tudi s Xi Jinpingom.