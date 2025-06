Objavljeno: 3.6.2025 08:00

Microsoft se je opekel s podjetjem, ki je uporabljalo indijske programerje namesto UI

Angleško zagonsko podjetje je razglasilo stečaj, saj se je razvedelo, da je namesto umetne inteligence naloge izvajalo 700 indijskih programerjev.

Podjetje Builder.ai, ustanovljeno leta 2016, je trdilo, da njihova platforma omogoča enostavno ustvarjanje aplikacij brez programerskega znanja, pri čemer naj bi digitalna pomočnica Natasha avtomatizirala proces razvoja. V resnici so bile zahteve strank posredovane indijskim razvijalcem, ki so ročno pisali kodo. Na to je leta 2019 prvi opozoril Wall Street Journal, a je podjetje nadaljevalo z zbiranjem sredstev in doseglo oceno 1,5 milijarde ameriških dolarjev. Od tega je skoraj pol milijona prispeval tudi Microsoft.

Poleg zavajajočih trditev o uporabi umetne inteligence je Builder.ai vpleten tudi v finančni škandal z indijskim podjetjem VerSe Innovation, kjer naj bi med letoma 2021 in 2024 izdajala lažne račune za storitve, ki niso bile opravljene, s čimer sta umetno napihovala prihodke. Dotična praksa je pritegnila pozornost regulatorjev in prispevala k finančnemu zlomu podjetja. Po zasegu 37 milijonov dolarjev s strani posojilodajalca Viola Credit in zamrznitvi dodatnih sredstev v Indiji je podjetje ostalo brez sredstev za nadaljnje poslovanje.