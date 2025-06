Microsoft predstavil ročno igralno konzolo

Na dogodku Xbox Games Showcase sta Microsoft in ASUS razkrila novo generacijo prenosnih igralnih naprav ROG Xbox Ally, ki združujejo moč osebnega računalnika z enostavnostjo konzole.

ROG Xbox Ally je naprava z operacijskim sistemom Windows 11, ki ob zagonu samodejno preide v poenostavljen Xbox vmesnik, prilagojen dotiku in igranju na poti. Sedem palčni zaslon FHD z visoko ločljivostjo in osveževanjem 120 Hz ter ergonomična oblika, ki spominja na klasični Xbox plošček, poskrbita za polnokrvno mobilno igralno izkušnjo. Uporabniki konzole bodo imeli dostop do celotnega nabora Xbox funkcij, kot so Game Pass, Cloud Gaming in Remote Play, poleg tega pa tudi do vseh PC iger na platformah, kot sta Steam in Epic Games Store. Naprava naj bi na trg v dveh različicah prišla decembra 2025, osnovna bo namenjena širšemu krogu igralcev, zmogljivejša pa bo ciljala na tiste, ki želijo igrati najzahtevnejše igre brez kompromisov. Cenejša konzola s procesorjem AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM-a, diskom 512 GB SSD in baterijo kapacitete 60 Wh bo uravnotežena za tekoče igranje iger v ločljivosti do 720 p, medtem ko bodo dražjo poganjali AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB pomnilnika RAM, 1 TB SSD in 80 Wh baterija, kar bo več kot dovolj za vse naprednejše funkcije, vključno z umetno inteligenco.