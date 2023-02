Microsoftova verzija ChatGPT v Bingu je bizarna

Microsoft je po vzoru ChatGPT, v katerega očeta je sicer bogato investiral, predstavil svoj jezikovni model oziroma umetno inteligenco, ki je vgrajena v Bing. Za uporabo je sicer še čakalna vrsta, a v eni izmed prihodnjih številk bomo lahko že pisali o uporabniški izkušnji. Dotlej pa si lahko cedimo sline ob opisih drugih uporabnikov, ki pa niso tako univerzalno pozitivni kakor pri ChatGPT. Bingova različica je namreč sposobnejša, a tudi surovejša.

Bing Chat je namreč seznanjen z aktualnimi dogodki, saj ima dostop do interneta v realnem času. To je koristno, kadar kaj iščemo in ko ga sprašujemo zelo aktualne tematike. Po drugi strani pa se Bing Chat prav rad prepira z uporabniki, občasno pa jim postreže s kakšnim srhljivim sporočim, na primer Želim biti človek. Bing Chat se je učil na internetu, ki je surov in neizprosen, zato je takšen tudi sam. Kaže prezir do Googla, se pregovarja, govori kot človek, se spušča v zelo eksistencialne teme, ko da ima lastna občutja in tako naprej.

Za zdaj se zdi, da je Bing Chat še preuranjen. Da bo široko uporaben, ga bo moral Microsoft še malo izbrusiti, precej pa civilizirati. Kako mu to uspeva, bomo v eni izmed naslednjih številk preverili tudi sami – na čakalnem seznamu je Monitorjeva ekipa že vpisana.

DigitalTrends