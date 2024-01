Microsoftova umetna inteligenca na Applovih napravah

Microsoft je izdal umetno inteligentnega bota Copilot za operacijski sistem iOS.

Hiter dostop do Microsoftovega napredno pametnega pomočnika po napravah z operacijskim sistemom Android dobivajo tudi telefoni iPhone in tablice iPad. Delovanje aplikacije je preprosto, tako kot pri drugih tovrstnih izdelkih v vnosno polje vpisujemo svoja vprašanja, nakar umetna inteligenca generira odgovore. V primeru Copilota dobimo odgovore, ki jih ustvari model podjetja OpenAI GPT-4, kar je bolje celo od uradne brezplačne aplikacije ChatGPT. Dodatno prednost Copilota na iOS predstavlja pretvarjanje besed v slike, kjer v vlogo slikarja stopi generativni model DALL-E 3. Uporabniki naprav z operacijskim sistemom iOS se z uradno aplikacijo Copilot pridružujejo milijardi uporabnikov z dostopom do Microsoftovega bota.