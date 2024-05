Microsoftova prihodnost računalništva se imenuje Recall

Microsoft je v predstavil zmožnost Recall, ki v operacijskem sistemu Windows 11 omogoča iskanje in priklic vseh dejavnosti, ki smo jih kdajkoli izvedli na računalniku.

Osebni zgodovinar Recall, ki ga interno imenujejo AI Explorer ali AI Raziskovalec, beleži vse dejavnosti v aplikacijah, komunikacijo med sestanki v živo, obiskane spletne strani in še več. Z akcijo Recall sprožimo iskanje z umetno inteligenco, ki prikaže posnetek določenega časovnega obdobja, kar omogoča boljši kontekst in pregled nad preteklimi aktivnostmi. Funkcija omogoča iskanje sestankov v živo in videoposnetkov s pomočjo podnapisov Live Captions, ki prepisujejo in celo prevajajo govor. Recall deluje na podlagi časovnice, po kateri se lahko poljubno pomikamo, in omogoča iskanje sleherne dejavnosti na napravi. Microsoft zagotavlja, da shranjene informacije zmožnosti Recall ostanejo zasebne in lokalno na napravi, posameznik pa lahko beleženje začasno ustavi, izbriše zajeto vsebino ali izključi določene aplikacije ali spletne strani.

Recall ne bo deloval na vseh računalnikih z operacijskim sistemom Windows 11. Funkcija bo na voljo na Copilot Plus PC-jih, ki jih poganjajo novi čipi Qualcomm Snapdragon X Elite, ki imajo potrebne nevronske procesne enote (NPU) za delovanje funkcije Recall.