Microsoftov spletni brskalnik Edge ima vse manj funkcij

Microsoft preizkuša novo različico spletnega brskalnika Edge, katere osrednja posodobitev je manj zmožnosti.

Naslednja različica Microsoftovega spletnega brskalnika Edge bo imela manj funkcij kot prej. Nova različica Edge z oznako 117, ki je trenutno v beta verziji in naj bi postala stabilna 14. septembra, ima namreč pet funkcij označenih za odstranitev. To so zmožnosti, ki se skrivajo pod opcijo Več orodij - Math Solver, Picture Dictionary, Citations, Grammar Tools in Kids Mode. Odstranjevanje je namenjeno izboljšanju uporabniške izkušnje in poenostavitvi uporabniškega vmesnika.

Ker se Microsoft trudi pridobiti več uporabnikov za svoj brskalnik Edge in odščipniti del pogače priljubljenega Googlovega brskalnika Chrome, mora najti način, kako se ločiti od konkurence. Vendar dodatne funkcije velikokrat delujejo kot nepotrebna navlaka. Če še nikoli niste slišali za zgoraj navedene funkcije, so verjetno brskalnik samo dodatno obremenjevale. Microsoft najbrž želi zmanjšati obremenitev brskalnika na račun orodij za starše in akademike, da bo lahko še naprej širil ključne funkcije umetne inteligence in orodij za nakupovanje.