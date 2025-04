Microsoftov Copilot sam uporablja računalnik

Microsoft je naredil še en pomemben korak pri razvoju umetno inteligentnih orodij, Copilot Studio je dobil novo funkcionalnost, ki umetni inteligenci omogoča samostojno upravljanje računalnika.

Copilot lahko uporablja spletne strani in klasične namizne aplikacije tako, kot bi jih uporabljal človek, s klikanjem gumbov, izbiranjem menijev in vnašanjem besedila v polja na zaslonu. Gre za funkcionalnost, ki jo Microsoft imenuje Computer Use in ki omogoča avtomatizacijo nalog tudi v primerih, kjer ni na voljo programskega vmesnika API, kar je bil do zdaj glavni izziv za povezovanje z določenimi sistemi. Po besedah Charlesa Lamanna, podpredsednika oddelka za poslovne rešitve pri Microsoftu, je funkcionalnost enako zmogljiva kot uporabnik. Če aplikacijo lahko uporablja človek, jo lahko tudi umetno inteligentni agent. Nova zmogljivost odpira vrata široki paleti uporab, od samodejnega vnosa podatkov, tržnih raziskav, pa vse do obdelave računov. Zanimivo pa je tudi to, da agenti zaznajo, kdaj se uporabniški vmesnik spremeni (npr. premik gumba ali nov obrazec) in se znajo prilagoditi brez prekinitve delovanja.

Microsoft je podobno funkcionalnost Actions že predstavil za uporabnike običajnega Copilota. Z akcijami v ozadju lahko umetna inteligenca rezervira mizo v restavraciji, kupi karte za dogodek ali opravi nakup v spletni trgovini. A za razliko od običajnega Copilota je Copilot Studio bolj odprt in fleksibilen ter omogoča uporabo z več aplikacijami in spletnimi stranmi brez omejitev na partnerske storitve.