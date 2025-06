Microsoft odpravlja zmedo z USB-C priključki

Microsoft je napovedal posodobitev svojega programa združljivosti strojne opreme za Windows 11 (WHCP), s katero želi odpraviti dolgoletno zmedo glede funkcionalnosti USB-C priključkov.

Po novem bodo morali vsi USB-C priključki na certificiranih napravah z operacijskim sistemom Windows 11 podpirati prenos podatkov, polnjenje in priklop zaslona, kar bo uporabnikom omogočilo enostavnejšo uporabo brez ugibanja, kateri priključek podpira določeno funkcijo. Poleg tega bodo morali priključki s hitrostjo 40 Gb/s zagotavljati popolno združljivost z napravami USB4 in Thunderbolt 3. Microsoft prav tako zahteva uporabo USB-IF certificiranih čipov in lastnih gonilnikov, kar bo omogočilo varnostne in funkcionalne posodobitve prek sistema Windows Update. Ta nova pravila so že v veljavi za naprave, ki prihajajo s predhodno nameščenim operacijskim sistemom Windows 11 različice 24H2.