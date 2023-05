Microsoft želi oglase tudi v nastavitvah operacijskega sistema Windows

Microsoft operacijski sistem Windows 11 vse bolj obravnava kot oglasno desko, saj išče načine za prikaz oglasov na sleherni površini in kotičku novih Oken.

V preizkusni različici Insider Preview build 23451 se v nastavitvah operacijskega sistema Windows 11 pojavi zavihek Domov, ki prikaže oglas za naročniško storitev Microsoft 365. Oglaševanje v nastavitvah poteka po uveljavljenem Microsoftovem sistemu iz menija Start. Tam so oglasi malo manj vsiljivi in uporabnike prosijo, da se prijavijo v Microsoftov račun ali izkoristijo brezplačni mesec oblačnih storitev, pri čemer pozabijo seveda omeniti, da je za dostop treba vnesti podatke o kreditni kartici uporabnika.

Microsoft sicer želi uporabnike prepričati na prehod sistema iz priljubljene desetice na številko enajst, a mu bo s tovrstnimi prijemi to težko uspelo. Nenehno dodajanje oglasov in drugih sporočil v operacijski sistem lahko hitro vodi do občutka nasičenosti in zasičenosti s strani uporabnikov, kar na dolgi rok negativno vpliva na uporabniško izkušnjo. Poleg tega ustvari občutek, da podjetje bolj kot na uporabnike misli na dobiček, kar posledično sproži vprašanje pravičnosti, saj so uporabniki operacijski sistem najprej kupili, nakar ga še vedno plačujejo z gledanjem oglasov v njem.