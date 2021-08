Objavljeno: 7.8.2021 08:56

Microsoft združuje aplikaciji OneNote

Microsoft trenutno ponuja dve aplikaciji OneNote, ti bosta v kratkem združeni v eno, skupno aplikacijo.

V tem trenutku gre za OneNote za Windows 10, ki jo najdemo v Microsoft Store, druga pa je OneNote, ki jo namestimo v kompletu Office. Slednjo so nameravali ukiniti ob splavitvi aplikacije za Windows 10, a so jo leta 2019 obudili. Ideja je bila, da bi postal OneNote neke vrste tekmec brezplačnim (ali delno brezplačnim) aplikacijam, kakršne so Evernote, Notion in druge. Nova, združena aplikacija, bo dobila nekaj novih oblikovalskih potez iz bodočih Windows 11. Uporabniki različice OneNote, ki je del paketa Office, bodo novosti deležni preko rednih nadgradenj, tisti, ki uporabljajo OneNote za Windows 10, pa bodo o možnosti nadgradnje dobili vabilo v aplikaciji. Novost naj bi bila sicer pripravljena šele prihodnje leto.