Objavljeno: 20.3.2024 06:00

Microsoft zaposlil velik del ljudi iz Inflection AI

Microsoft je zaposlil soustanovitelja startupa s področja umetne inteligence Mustafo Suleymana in Karéna Simonyana. Suleyman je sicer znan tudi kot soustanovitelj DeepMinda, ki ga je leta 2014 prevzel Google. Suleyman bo vodil nov oddelek z imenom Microsoft AI, Simonyan pa bo glavni raziskovalec v istem oddelku.

S podjetjem Inflection AI ima Microsoft že precej izkušenj. Manj kot leto dni so bili na čelu 1,3 milijarde dolarjev vredne investicije vanj, ko je podjetje gradilo tedaj največji superračunalnik, namenjen izključno umetni inteligenci. Sestavljalo naj bi ga 22000 kartic Nvidia H100.

Sedaj Suleyman prihaja v oddelek, ki bo po novem zadolžen za Copilot ter umetno inteligenco v Bingu in Edgeu. Suleymanu in Simonyanu je sledilo še več zaposlenih iz podjetja, ki so takisto našli nove zaposlitve v Microsoft AI.

Microsoft