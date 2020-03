Microsoft zaposlenim zaradi koronavirusa dovoljuje in celo priporoča delo od doma

Microsoft je v javnem sporočilu svojim zaposlenim na področju Seattla in San Francisca dovolil delo od doma, zaenkrat do 25. marca. Zaposlenim, ki se slabo počutijo, imajo obstoječe bolezni, so noseči ali so starejši od 60 let, pa to celo priporoča.

V ZDA je trenutno 128 potrjenih bolnikov z boleznijo COVID-19, ki ga povzroča dotični koronavirus (SARS-CoV-2), v okrožju King County, Washington (blizu Microsoftovega kampusa) pa je okužb 21, 8 ljudi pa je že umrlo. Microsoft uradno ni povedal, ali je med okuženimi tudi kateri izmed Microsoftovih uslužbencev, vemo pa, da je eden od okuženih zaposlen v Amazonu, ki ima tam svoje prostore.

Microsoft tudi svetuje, da uslužbenci prestavijo potovanja v kampuse v Seattlu in San Franciscu, odsvetujejo pa tudi vsa ne nujna potovanja v države, kjer so že odkrili primere bolezni COVID-19. Še več, podjetje zaposlenim dovoljuje možnost zavrnitve potovanja kamorkoli, tudi če nadrejeni to od njih zahteva.

Na Kitajskem deluje le še okoli polovica Microsoftovih prostorov/kampusov, zaposleni v Južni Koreji morajo delati od doma, enako v Singapurju, medtem ko so pisarne v Milanu in Rimu odprte, zaposleni pa se za delo od doma odločajo po lastnem premisleku.

Mimogrede, za globalne ukrepe se je odločil tudi Samsung, včeraj je bila zaradi tega odpovedana tiskovna konferenca ob napovedanem začetku prodaje telefonov Galaxy S20 v Sloveniji, pa tudi kitajski HikVision, ki je v zadnjem trenutku odpovedal svoj letni Innovation Summit v Amsterdamu.