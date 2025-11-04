Objavljeno: 4.11.2025 05:00

Microsoft zakrpal hrošča: Windows 10 in 11 se končno znata ugasniti

V najnovejši verziji popravkov za Windows 10 in 11 je Microsoft po več kot desetletju zakrpal hrošča, ki je marsikoga spravljal v dvome, ali njegov spomin še deluje. Če ste po uporabi Windows Update želeli računalnik ugasniti in ste izbrali Update and shut down, se je računalnik z Windows 10 ali 11 nemalokrat ponovno zagnal. Verjetno ste pomislili, da ste pomotoma kliknili Update and restart.

A v resnici niste, le vse od izida Windows 10 je v jedru sistema tičal hrošč, ki ga je Microsoft odpravil šele sedaj. V najnovejšem popravku, ki bo širše dostopen v novembrski posodobitvi (Patch Tuesday), bo hrošč odpravljen. Microsoft ni podrobneje pojasnil, kaj točno je bilo narobe. Hrošč ni povsem trivialen, saj tudi možnost Update and shut down potrebuje vsaj en ponovni zagon, da se popravek namesti, nato pa se mora sistem ponovno zagnati in izključiti.

V verzijah Windows 11 25H2 Build 26200.7019 (ali 26100.7019 on 24H2) težave ne bo več.