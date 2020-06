Microsoft zadržuje nadgradnjo Windows 10

Microsoft je prejšnji teden objavil novi mesečni paket nadgradenj in popravkov za Windows 10, a so zaradi več težav zaustavili njegov prenos.

V uradni objavi naštevajo več različnih težav, ki jih v času pisanja še raziskujejo. Med drugim omenjajo težave pri povezavah Bluetooth, težave pri variabilnih osveževalnih frekvencah na Intelovih grafičnih karticah, težave s starejšimi Nvidiinimi gonilniki, napake in nepričakovani vnovični zagon na katerih napravah, itd. Nadgradnjo so sicer ustavili le na določenih napravah, med drugim tudi prenosnikih Surface, na nekaterih pa je nadgradnja kljub temu na voljo. V vsakem primeru pa lahko nadgradnjo sprožimo tudi ročno s pomočjo programa Upgrade Assistant, a to ni priporočljivo.