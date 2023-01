Objavljeno: 24.1.2023 09:05

Microsoft z večmilijardno investicijo v ChatGPT

Ameriški tehnološki velikan Microsoft je podaljšal partnerstvo z raziskovalnim laboratorijem OpenAI, ustvarjalcem klepetalnega robota z umetno inteligenco ChatGPT, so danes sporočili iz podjetja. Z večletno in večmilijardno naložbo želijo pospešiti dosežke na področju umetne inteligence.

»Danes predstavljamo tretjo fazo našega dolgoročnega partnerstva z OpenAI z večletno naložbo v vrednosti več milijard dolarjev, s katero bomo pospešili preboj na področju umetne inteligence in zagotovili, da bodo koristi od nje deležni vsi prebivalci sveta,« so pri Microsoftu zapisali v sporočilu za javnost.

Microsoft točne vrednosti naložbe ni razkril, po navedbah nekaterih tujih medijev pa naj bi ta znašala 10 milijard dolarjev, poroča Reuters.

Najnovejši sporazum tako sledi naložbam v letih 2019 in 2021. Razširja sodelovanje med družbama Microsoft in OpenAI na področju superračunalništva in raziskav umetne inteligence ter obema deležnikoma omogoča samostojno komercializacijo nastalih naprednih tehnologij umetne inteligence.

Na podlagi sporazuma bo Microsoft povečal naložbe v razvoj in uporabo specializiranih superračunalniških sistemov, da bi pospešil raziskave na področju umetne inteligence družbe OpenAI. Napredke na področju umetne inteligence bodo nato uporabili v svojih izdelkih za potrošnike in podjetja, prav tako bodo uvedli nove kategorije digitalnih izkušenj, ki temeljijo na tehnologiji OpenAI.

To vključuje Microsoftovo storitev Azure OpenAI, ki razvijalcem omogoča, da z neposrednim dostopom do modelov OpenAI, podprtim z zaupanja vrednimi zmogljivostmi storitve Azure ter infrastrukturo in orodji, optimiziranimi za umetno inteligenco, gradijo najsodobnejše aplikacije umetne inteligence, so pojasnili.

»Partnerstvo z OpenAI smo oblikovali na podlagi skupne želje po odgovornem spodbujanju vrhunskih raziskav umetne inteligence in demokratizaciji umetne inteligence kot nove tehnološke platforme,« je ob podaljšanju partnerstva komentiral izvršni direktor Microsofta Satya Nadella.

»Microsoft deli naše vrednote in veseli nas, da bomo lahko nadaljevali naše neodvisne raziskave in si prizadevali za ustvarjanje napredne umetne inteligence, ki bo koristila vsem,« pa je dejal izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman, je še navedeno v sporočilu za javnost.

OpenAI, pri ustanovitvi katerega je leta 2015 med drugim sodeloval tudi Elon Musk, je najbolj znan po klepetalnem robotu ChatGPT, ki je ob koncu preteklega leta požel veliko zanimanja strokovne in splošne javnosti. Aplikacija lahko na podlagi preprostega besednega ukaza med drugim spiše sonet, kratko zgodbo, tvit ali recept za koktajl.

Na račun ChatGPT in podobne t. i. generativne umetne inteligence v tem času leti tudi veliko kritik. Učitelji in predavatelji z vsega sveta opozarjajo na porast izdelkov, ki jih s pomočjo tovrstnega orodja ustvarjajo učenci in študenti. V umetniških krogih se medtem krepi razprava o tem, ali je to, kar ustvari umetna inteligenca, sploh umetnost.

STA