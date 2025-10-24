Objavljeno: 24.10.2025 10:00

Microsoft z umetno inteligenco nad Google

Microsoft je uradno predstavil novo različico brskalnika Edge, v kateri uvaja način Copilot Mode, ki prinaša tesnejšo integracijo umetne inteligence v spletno izkušnjo.

Z novo funkcionalnostjo se ob vsakem odprtju novega zavihka prikaže okno s pogovorom, v katerem lahko uporabnik zastavi vprašanje, išče po spletu ali neposredno vnese URL naslov. Copilot zdaj ne deluje več le kot pomočnik v enem zavihku, temveč združuje informacije iz vseh odprtih zavihkov, kar omogoča na primer povzetek vsebine vseh odprtih strani ali primerjavo izdelkov, prikazanih na različnih zavihkih. Čeprav je bil način Copilot Mode sprva na voljo le eksperimentalno, je zdaj odprt za vse uporabnike. Na voljo je tudi omejen predogled novih funkcij, kakršna je Copilot Actions, ki omogoča avtomatizirana opravila, denimo odjavo od reklamnih e-poštnih sporočil ali rezervacijo mize v restavraciji. Copilot z dovoljenjem uporabnika lahko uporablja tudi zgodovino brskanja za podajanje bolj prilagojenih odgovorov. Nova funkcija Journeys, ki je prav tako še v preizkusni fazi, organizira zgodovino brskanja v tematske sklope in predlaga nadaljnje iskanje v povezavi z že obiskanimi vsebinami.

Copilot Mode dobimo s prenosom najnovejše različice Microsoft Edge ter vključitvijo funkcije prek spletne strani podjetja. V ZDA so na voljo tudi dodatne možnosti za vklop Copilot Actions in Journeys.