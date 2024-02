Microsoft z novimi lepljivimi lističi za Windows

Microsoft je razkril veliko posodobitev privzete aplikacije za lepljive beležke Sticky Notes, ki jo je moč preizkusiti v beležnici OneNote.

Microsoft testira nadgradnjo lepljivih lističev Sticky Notes znotraj aplikacije OneNote. V Redmondu zagotavljajo, da je to le prvi korak in da bo lepljive beležke v prihodnje mogoče pripenjati z bližnjico Win + Alt + S tudi izven okolja OneNote. Poleg nove fasade prinaša osvežena različica programa novo funkcijo enostavnejšega ustvarjanja posameznih zapisov s pripetimi povezavami do zaslonskih slik spletnih strani, aplikacij in dokumentov, do katerih v nadaljevanju z enim samim klikom dostopamo neposredno z lističa. Drugače lepljivi lističi ostajajo stari, znani Sticky Notes, ki razvajajo z različnimi barvami, možnostjo oblikovanja besedila na njih in sinhronizacijo znotraj Microsoftovega računa.

Posodobitev je že na voljo uporabnikom aplikacije OneNote znotraj različice Preview na kanalu Microsoft 365 Insider.