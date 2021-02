Microsoft Viva združuje komunikacije in informacije v podjetjih

Microsoft je na krilih uspeha komunikacijske platforme Microsoft Teams predstavil novo orodje za boljše sodelovanje in informiranje znotraj posameznega podjetja. Novost imenovano Microsoft Viva označujejo tudi kot “platformo za uporabniško izkušnjo zaposlenih”, saj z njo skušajo izboljšati predvsem informiranost in vključevanje zaposlenih v podjetjih.

To je postalo še nekoliko bolj pomembno v današnjih časih, ko so zaposleni marsikje zaradi pandemije prisiljeni delati na daljavo in so prikrajšani medsebojne interakcije v pisarniškem okolju. Viva naj bi ponujala zanimive in koristne informacije tako za nove prišleke v podjetjih, ki bodo na enem mestu dobili potrebne informacije za boljši začetek dela, kot tudi za redne zaposlene, ki bodo lažje in hitreje prišli do relevantnih informacij. Čeprav naslavlja področje, ki ga v podjetjih tipično izvajajo službe HR, skuša Viva interno komunikacijo razširiti čez celo podjetje.

Microsoft Viva pravzaprav ni povsem novo orodje, saj temelji na doslej poznanih izdelkih Microsoft Teams in Microsoft 365. Tehnično so denimo rešitve zasnovane na portalih Sharepoint, vsebine pa prikazane v okviru odjemalcev Microsoft Teams, tako na namizju, kot na namiznih napravah. Lahko bi celo dejali, da je Microsoft Viva nekakšna prenovljena različica nekoč priljubljenega koncepta “intraneta”.

Na začetku Viva ponuja štiri gradnike, ki bodo skušali bolje povezati zaposlene in vodstva podjetij. Viva Connections je orodje za boljše informiranje zaposlenih, kamor so vključene novice, pomembne razprave in druge koristne informacije za zaposlene.

Viva Learning je platforma za interno izobraževanje. Ne gre zgolj za orodje za delitev video izobraževanj, temveč za celovito orodje za organizacijo izobraževanja, kjer lahko podjetje oblikuje celovite izobraževalne programe, tako z lastnim gradivom kot zunanjimi viri. Izobraževanja lahko dodeli skupinam zaposlencev, prav tako pa zbira informacije o poteku izobraževanja.

Viva Topics je novo orodje za gradnjo baze znanja v podjetjih. S pomočjo umetne inteligence in tehnologije Microsoft Graph zna program analizirati interne informacije v pogovorih, projektih in dokumentaciji in znanje strukturirati na način, da je uporabnikom lažje priti do pravega znanja in posameznikov, ki so najbolj kompetentni za določeno vprašanje. Pri tem zna tudi integrirati podatke in znanje iz zunanjih virov, kot so SalesFooce, ServiceNow, MediaWiki in drugi viri, ki jih je že na začetku več kot 130.

Morda najbolj kontroverzen je četrti modul Viva Insights, ki beleži vzorce dela, na primer, koliko časa se porabi na sestankih ali koliko je dopisovanja na določeno temo v podjetju. Insights zelo spominja na nekoč kritizirano orodje Productivity Score, ki je omogočalo vodjem spremljanje produktivnosti zaposlenih, vendar je preveč posegalo v osebne pravice. Microsoft je kasneje uvedel anonimizacijo podatkov v orodju Productivity Score, prav tako so za zasebnost poskrbeli v novem orodju Insight. Kljub temu naj bi orodje pomagalo ugotoviti, kje lahko podjetje doseže večjo učinkovitost na osnovi spremljanja vzorcev rabe programov in podatkov.

Moduli programa Microsoft Viva bodo na voljo naročnikom orodij Microsoft 365 in sicer postopoma tokom letošnjega leta.

