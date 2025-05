Objavljeno: 20.5.2025 06:00

Microsoft v Windows javno odprl kodo Linuxovega jedra

Microsoft je Linuxovo kodo, ki teče v Windows in poganja WSL (Windows Subsystem for Linux), popolnoma odprl in postavil na ogled. Po novem odprtokodni WSL lahko snamemo v celoti, vključno s kodo, si ga ogledamo, popravimo in prevedemo. Spremembo so najavili na letni konferenci Build.

Windows je emulacijo Linuxa dobil leta 2016, tri leta pozneje pa so vanj vgradili kar pravo Linuxovo jedro kot WSL. To pomeni, da lahko pod Windows neposredno poganjamo distribucije Linuxa in programe zanj. WSL je v teh letih postal spodoben sistem, ki ima podporo za grafične čipe, grafični vmesnik in aplikacije ter tudi razvpiti systemd.

Microsoft je razkril, da so v minulih letih dobili veliko predlogov, da bi WSL popolnoma odprli. V prvih letih to ni bila prioriteta, saj so želeli WSL temeljito integrirati v sistem in opazovati, kaj bodo razvijalci z novo funkcionalnostjo počeli. Sedaj je napočil čas, ko se je to zgodilo tudi to. WSL je odprtokoden in brezplačen.