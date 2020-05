Microsoft v Office 365 uvaja rešitev za verige »reply to all«

Verjetno smo bili že vsi kdaj »tarča« elektronskih sporočil, ki so bile posledica neukega uporabnika, ko je namesto »Odgovori« stisnil »Odgovori vsem«. Microsoft se sedaj trudi, da bi take poplave omejil.

V novi različici Office 365 bo vgrajena rešitev, očitno namenjena večjim podjetjem, kot jih je večina pri nas, ki bo onemogočala, da bi se naslovniki iz spiska prejemnikov pošte v nedogled obkladali s sporočili tipa »Odstranite me s tega seznama!«. Ko bo sistem ugotovil, da je v neki poštni niti z več kot 5000 naslovniki v eni uri prišlo že deset odgovorov na »Vse«, bo naslednjim, ki bodo to poskušali narediti, odgovoril z obvestilom, da je sistem preobremenjen. Rešitev bo prejemnike tudi pozvala, naj pošto pošljejo oz. posredujejo manjši skupini uporabnikov.

Microsoft testno različico rešitve interno že uporablja. Kar ne čudi, glede na to, da so bili lani sami tarča take poplave interne pošte, v kateri se je »kotalilo« kar 11.543 uporabnikov. Podobno pa se je zgodilo tudi že pred leti, leta 1997, ko je nenamenoma sodelovalo kar 25.000 zaposlenih. Takrat je Microsoftov poštni strežnik dobil nastavitev, s katero je mogoče omejiti največje število prejemnikov nekega sporočila.