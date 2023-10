Microsoft uvaja umetno inteligenco v delo z datotekami

Microsoft bo temeljito prenovil spletno hrambo podatkov OneDrive, kjer bo umetna inteligenca v obliki pomočnika Copilot uporabniku pomagala bolje razvrščati in identificirati datoteke, ki jih uporabljamo kot posamezniki in člani delovnih skupin.

V okviru prenove je Microsoft pokazal novo uporabniško izkušnjo v obliki krovne strani OneDrive Home, kjer bo Copilot zbral najbolj relevantne dokumente in podatke za tekoče delo. Microsoftova umetna inteligenca bo tu razvrstila dokumente in datoteke, za kateri meni, da bodo zanimive za uporabnika, na voljo pa bodo v pogledu “Za tebe”.

Novi OneDrive prinaša tudi druge koristne poglede, med katerimi bo v današnjih časih video konferenc najbrž najbolj zanimiv pogled Sestanki, kjer so zbrane datoteke prihajajočih in preteklih sestankov, vključno z video posnetki in povezavami na druge vire.

Sledi pogled Ljudje, ki organizira datoteke po ljudeh, s katerimi uporabnik dela in Deljeno (Shared), ki zbira datoteke deljene z drugimi uporabniki. Uporabniki bodo lahko mape tudi označevali z različnimi barvami, posebej označevali priljubljene datoteke in ustvarjali bližnjice za hitro deljenj vsebin.

Med novimi funkcijami najdemo tudi možnost zagona namiznih aplikacij iz brskalnika datotek v spletnem brskalniku prek novega menuja »Odpri v aplikaciji«, kar je bilo doslej možno narediti samo v namiznem Raziskovalcu.

Prav tako bo za mnoge koristna integracija OneDrive v orodja Teams in Outlook, kjer bo mogoče iskati in upravljati datoteke iz vseh povezanih okolij. Na ta način uporabniku ne bo treba preklapljati med različnimi orodji, kar predstavlja prihranek časa in zmanjšuje možnost napak.

Microsoft namerava v spletno različico OneDrive prenesti tudi možnost selektivne sinhronizacije datotek med oblačno storitvijo OneDrive in lokalno hrambo podatkov. Doslej je to omogočal le namenski odjemalec v kombinaciji z raziskovalcem, kjer so bili prikrajšani tisti, ki z datotekami delajo predvsem prek spletnega brskalnika. Uporabniki bodo lažje označevali in upravljali datoteke, ki jih želijo imeti vedno s sabo, tudi kadar ni internetne povezave.

Nenazadnje so temeljito prenovili tudi orodja za varnost, ki omogočajo omejitev dostopa in sinhronizacije datotek, določajo politike pogojnega dostopa na nivoju datoteke in pomagajo pri premikanju računov OneDrive med najemniki v oblaku. V okviru prenove pripravljajo tudi nova orodja za administratorje, ki bodo na voljo v okviru storitve Graph Data Connect za SharePoint.