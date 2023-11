Microsoft ukinja priljubljeno razširitev za brskalnik Google Chrome

Microsoft je napovedal, da bo ukinil razširitev 365 za brskalnika Google Chrome in Microsoft Edge.

Dodatek 365, nekdaj znan kot brskalniška razširitev Office, je brezplačen pripomoček, ki omogoča uporabnikom spletnih brskalnikov dostop do aplikacij in dokumentov Microsoft 365. Podpora za razširitev se bo končala 15. januarja 2024. Po tem datumu razširitev ne bo več prejemala varnostnih posodobitev, popravkov napak in tehnične podpore. Razširitev Microsoft 365 bo prav tako odstranjena s spletnih tržnic z dodatki za Microsoft Edge in Google Chrome.

Ukinitev priljubljene razširitve, ki je imela več kot 6 milijonov uporabnikov na brskalniku Chrome in več kot 4 milijone uporabnikov na brskalniku Edge, sproža nemalo vprašanj. Najbolj verjetno je, da nameravajo v Redmondu staro razširitev nadomestiti z novo, ki bi vsebovala usluge Microsoftove umetne inteligence Copilot.