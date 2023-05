Microsoft ukinja 40 let staro blagovno znamko

Čeprav z Microsoftom navadno povezujemo z operacijskim sistemom Windows, ki je resnično najbolj prepoznaven izdelek, ni najstarejši še danes aktualen. Microsoft že 40 let proizvaja tudi računalniške miške in tipkovnice, ki se pod blagovno znamko Microsoft poslavljajo. Tako je – že leta 1983 je Microsoft prvo miško prodajal z Wordom in Beležnico.

Namesto tega bodo združili vso periferijo pod znamko Surface. Ta bo poleg mišk in tipkovnic vključevala še pisala, razširitvene postaje (docks), kamere in podobno. Razlika pa ne bo le kozmetična, temveč tudi cenovna. Družina Surface je dražja, tako da se v bistvu poslavljajo poceni miške in tipkovnice, ki jih bodo zamenjale dražje. Obstoječe se bodo prodajale do razprodaje zalog.

Za primerjavo: Microsoft Ergonomics Keyboard stane 60 dolarjev, njen nadomestek znamke Surface pa 130 dolarjev. Ponekod ustreznih nadomestkov sploh še ni, saj spletnih kamer Surface ni, so le precej dražje pametne Surface kamere za 800 dolarjev. Odločitev je razumljiva, saj je Microsoftov oddelek za strojno opremo v minulem četrtletje beležil 30-odstotni upad prihodkov. V trenutnih razmerah je tako smiselno, da se osredotočijo na dražje izdelke z višjo dodano vrednostjo.