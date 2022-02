Microsoft Teams zmanjšuje porabo energije

Hiter razvoj videkokonferenčnih programov se skozi oči uporabnikov kaže predvsem v obliki novih funkcionalnosti in zmožnosti programov, ob tem pa se skoraj nekako spregleda ves napor vložen v optimizacijo obstoječih, pogosto temeljnih funkcionalnosti. Microsoft je denimo v manj kot dveh letih uspel zmanjšati porabo energije in obremenitev računalnikov pri videokonferencah za več kot 50%.

Tehnološko gledano je to izjemno hiter razvoj, ki v resnici dramatično vpliva na uporabniško izkušnjo. Najprej zato, ker lahko zato z mobilno napravo pri današnji generaciji videkonferenčnega programa Teams opravljamo video klice precej dlje, brez da bi morali polniti akumulatorje. Poleg tega optimizacija kodekov ugodno vpliva na obremenjenost omrežja, nenazadnje pa na boljo kakovost video in zvočnih posnetkov.

Zato je prav zanimivo razumeti ukrepe in področja optimizacije, ki jih je Microsoft ubral, da je izboljšal izdelek. Nedavno so tako vpeljali povsem nov režim prenosa zvoka, kjer umetna inteligenca zazna, da želimo prenašati glasbo, to pa lahko slušatelji na drugi strani povezave poslušajo s precej višjo kakovostjo kot doslej. V pripravi pa so tudi nove optimizacije, ki bodo vplivale na zmanjšanje porabe sredstev pri souporabi aplikacij, zaslonov in prenosu video posnetkov.