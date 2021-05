Microsoft Teams sedaj tudi v brezplačni različici

Microsoft Teams je bil doslej domena poslovnih uporabnikov, po novem pa bo omogočal tudi brezplačno zasebno rabo.

Sicer smo mnenja, da z novostjo zamujajo, saj bi jo bilo bolje vpeljati že lani, ko smo doživeli prve navale na storitve video konferenc, a vseeno bo novost dobrodošla. Trenutno omogočajo brezplačen klic do 300 sodelujočih v dolžini do 24 ur, a bo to veljalo le v času koronavirusa, kasneje pa bodo skupinski klici omejeni na 100 sodelujočih in 60 minut. To je še vedno bolje kot pri najbližjem konkurentu, storitvi Zoom. Seveda pa je na voljo tudi večina ostalega, kar ponujajo Teams, torej trenutno sporočanje, izdelava seznamov opravil in zapiskov, itd.

Video pogovorom preko Teams se lahko pridružijo tudi uporabniki, ki nimajo računa Microsoft. Na voljo pa je tudi uporaba več ločenih računov – torej da imamo ločena osebna in poslovna računa Storitev je na voljo preko namenskih aplikacij ter preko spletne strani, več o njej pa v Microsoftovem uradnem sporočilu.