Microsoft Teams ponuja brezplačne celodnevne video konference

Microsoft si močno prizadeva, da bi uporabnike programa Zoom, pa tudi drugih videokonferenčnih rešitev, primamil za prestop v okolje Microsoft Teams. V ta namen so oznanili, da bodo odslej videokonference Teams brezplačne za vse video klice, ki trajajo manj kot 24 ur. Uporabniki lahko tako ustvarijo virtualne sestanek s tja do 300 udeleženci, ciljajo pa še posebej na potrošnike, torej na povezave med družinami in prijatelji.

Spomnimo se, da je prav brezplačna raba programa Zoom za seje dolžine do 40 minut (kar pa se zlahka podaljša s ponovnim klikom na isto povezavo) bila eden izmed glavnih dejavnikov za tolikšno priljubljenost konferenc Zoom. Microsoft v brezplačnem paketu ponuja tudi priljubljeno funkcionalnost »Together Mode«, pri kateri lahko sodelujoči na zaslonu hkrati vidijo do 49 udeležencev v virtualni avli oziroma drugem virtualnem prostoru.

Microsoft je ob tem tudi odpravil potrebo, da morajo vsi udeleženci imeti veljaven (pa čeprav brezplačen) Microsoftov uporabniški račun. Podobno kot pri storitvi Zoom je to odslej obvezno le za organizatorja dogodka. Ostali povabljenci se v seje prijavijo kar prek spletnega brskalnika in s preprostim klikom na povezavo, ki jo pošlje organizator.