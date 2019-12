Microsoft Teams je na voljo tudi za Linux

Microsoft je objavil predogled odjemalca za priljubljen program za skupinsko delo, sodelovanje, trenutno sporočanje in videokoneference Teams za računalnike z operacijskim sistemom Linux. Gre sploh za prvega člana družine pisarniških programov Office, ki ga Microsoft uradno podpira na Linuxu.

Nova različica je funkcionalno povsem enaka kot temeljne funkcionalnosti v izvedbah za okolji Windows in MacOS, kar pomeni, da pri prenosu na Linux niso izpustili že znanih funkcionalnosti.

Odločitev za to, da je prav Teams prvi program paketa Office na Linuxu, ni niti najmanj slučajna. Odjemalec za Linux je bila že dalja časa najbolj povpraševana novost za Teams. Poleg tega se Microsoft s paketom Teams bori proti močni konkurenci, v prvi vrsti s storitvijo Slack, ki je bila še pred nekaj meseci vodilna, še posebej med skupnostmi, ki uporabljajo Linux.

Med temi prednjačijo razvijalci programske opreme in mlada startup podjetja, obe skupini pa sta še kako pomembni za Microsoftovo uveljavitev na segmentu, kjer še nedavno ni bil prisoten. Teams na Linuxu pa bodo uporabljal tudi nekatera zveneča imena. Na primer švedski proizvajalec avtomobilov Volvo, ki namerava orodje uporabljati v številnih oddelkih družbe.

Velja pa opozoriti, da obstoj odjemalca Teams na Linuxu še ne pomeni, da je to le prvi od programov paketa Office, ki mu bodo sledili drugi. Ravno nasprotno, poznavalci menijo, da verjetno še lep čas, če sploh, na Linuxu ne bomo videli programov, kot so Word, Excel in PowerPoint. Precej bolj verjetno je, da bo Microsoft na teh platformah promoviral spletne različice pisarne, ki ne rabijo dejanskega prenosa na Linux. Je pa možno, da bodo na Linux preneseni še nekateri drugi manj pogosti člani družine Office, če bo zanje dovolj veliko povpraševanje.