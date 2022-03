Microsoft Teams Connenct ponuja laže sodelovanje med različnimi organizacijami

Microsoft je najavil, da z mesecem marcem v javni preizkus pošilja novo funkcionalnost imenovano Microsoft Teams Connect, ki bo povezovala delovne skupine med različnimi organizacijami na bolj preprost način, kot doslej.

Microsoft Teams je sicer zelo priljubljeno orodje za skupinsko sodelovanje in videkonference, vendar omogoča zares enostavno sodelovanje le za člane istega podjetja, bolj natančno, istega aktivnega imenika. Kdor je doslej želel sodelovati in deliti informacije (datoteke, kramljanje) v komunikacijskih kanalih s člani drugih podjetji ali gosti, je imel doslej le dve precej omejujoči možnosti.

Prva možnost je povezovanje podjetij v domensko federacijo, kar je v večini primerov popolnoma nesprejemljivo za večino podjetij, predvsem glede varnostnih vprašanj. Sploh, če želi med sabo komunicirati le peščica uporabnikov, pa še to občasno ali projektno.

Druga možnost je vključitev drugih uporabnikov izven podjetja v kanale in ekipe kot goste (guest). To pa je nerodno, če ti gosti tudi sicer uporabljajo Teamse v svojem podjetju ali z drugimi, saj morajo za dostop vselej zamenjati svoj uporabniški račun in identiteto. Dokler tega ne naredijo, ne morejo videti sporočil, poslati odgovorov, niti spremljati obvestil povezanih z računom v drugi domeni. Tedaj seveda ne vidijo, kaj se dogaja v njihovem matičnem okolju.

Microsoft je že pred približno letom dni najavil, da bo tej precej veliki nevšečnosti naredil konec. Microsoft Teams Connect omogoča, da v ekipe in kanale dodamo goste, brez da bi ti morali za dostop do informaciji preklapljati med računi in identitetami. Skupne kanale lahko tako spremljajo ob boku in povsem na enak način, kot tiste v svojem podjetju, pri tem pa ni ogrožena varnostna politika v različnih okoljih.

Kot običajno gosta lahko dodamo v ekipo, pri tem pa uporabimo novi, tretji tip kanala, tako imenovani “deljeni” (sahred), ki je na voljo ob dosedanji standardnih in zasebnih. Microsoft razvoj sistema Connect sicer še ni povsem zaključil, a je novost že dovolj zrela za javno rabo.

Teams Connect bo vsaj na začetku na voljo le za plačljive različice okolja, torej paketa Office 365/ Microsoft 365 Business, Enterprise ali Education. Novost bo vsekakor močno povečala uporabnost uporabe okolja v sodobnem poslovnem in projektnem okolju, kjer pravilom sodelujejo člani iz različnih organizacij.