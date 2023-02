Microsoft Teams 2.0 prinaša precej hitrejšega odjemalca

Microsoft Teams, še posebej v različici kot odjemalec za okolje Windows, je v teh časih zelo priljubljena aplikacija, a je tehnično precej pomanjkljiva. Številni uporabniki poročajo na počasnost delovanja, pa tudi veliko porabo energije, kadar se uporablja na prenosniku. K sreči se bo to kot kaže kmalu spremenilo s povsem novo generacijo odjemalca, ki ji pri Microsoftu interno pravijo “Teams 2.0”, pričakujemo pa jo lahko že v marcu.

Odjemalec za okolje Teams je tako imenovana hibridna aplikacija, v bistvu malo več kot spletni odjemalec zapakiran za namizno rabo. Zgrajen je na osnovi ogrodij Electron Framework in Angular, ki se nista izkazala za najbolj optimalni rešitvi. . Po novem bo odjemalec za storitev Teams zgrajen na ogrodju Edge Webview2 in knjižnico React. Po prvih podatkih naj bi odjemalec porabil 50% manj pomnilnika, bistveno manj obremenjeval procesor in s tem porabo energije.

Microsoft se je temeljite prenove lotil že skoraj pred letom dni, prve rezultate pa smo lahko že videli v programu za kramljanje, ki je del okolja Windows 11. Zdaj tehnologijo nadgrajujejo tudi v glavnem odjemalcu. Kot kaže pa spremembe ne bodo samo “pod pokrovom”, ampak lahko pričakujemo tudi določene spremembe v funkcionalnosti in uporabniškem vmesniku. Program bo vsaj na začetku (Preview verzija) imel posebno stikalo, s katerim se bo dalo preklopiti med novo in staro verzijo programa, najbrž kot rezervno varianto, če v novi kaj ne bo delovalo po načrtih.

Novi odjemalec prihaja očitno ravno na šesto obletnico nastanka platforme Teams, danes pa platformo uporablja čez 270 milijonov uporabnikov in je najhitrejše rastoča aplikacija v sicer bogati ponudbi Microsoftovih rešitev.