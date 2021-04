Microsoft spreminja privzeto pisavo v Office

Po skoraj petnajstih letih bo Microsoft spremenil privzeto pisavo (font) v pisarniškem paketu Office.

Pri izbiri lahko sodelujejo tudi uporabniki oblačne Microsoft 365, kjer so že objavili pet novih fontov. V Office smo se sicer tudi sami navadili privzeti font Calibri, ta je leta 2007 zamenjal do takrat privzeti Times New Roman v Word in Arial v ostalih Office programih (PowerPoint, Excel, Outlook). Calibri je del zbirke ClearType, ta je izšla skupaj z Windows Vista, vsi fonti te zbirke pa so bili ustvarjeni za prikazovanje v Microsoftovem sistemu ClearType, namenjenemu zaslonom LCD.

Novi fonti se imenujejo Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford in Grandview, vsi so predstavljeni na Microsoftovem blogu. Razlike med njimi so sicer razmeroma zadržane, vsi fonti so razmeroma preprosti in (vsaj po našem mnenju) elegantni.