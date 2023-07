Microsoft sme prevzeti Activision Blizzard, pravi sodišče v Kaliforniji

Sodišče v Kaliforniji je zavrnilo zahtevo Zvezne komisije za trgovino (FTC), ki je želela z začasno odredbo preprečiti Microsoftov prevzem Activision Blizzarda. Pet dni po koncu obravnave je sodnica odločila, da so Microsoftove zaveze dovolj trdne, da se prevzem odobri. A s tem težav še ni konec.

Microsoft želi Activision Blizzard prevzeti za 69 milijard dolarjev, kar bi bil največji prevzem v zgodovini tehnoloških velikanov. Medtem ko je v EU dobil zeleno luč, v Veliki Britaniji pa rdečo, v ZDA postopek pred FTC še teče. A v tem času je želel FTC z začasno odredbo preprečiti, da bi se prevzem zgodil. Sodišče je sedaj odločilo, da začasna odredba ni upravičena.

Microsoft se je javno in tudi pisno zavezal, da bo Call of Duty vsaj deset let na voljo tudi na PlayStation. Prav tako je sklenil več pogodb, ki bodo omogočile dostop do iger založnika Activision Blizzard na več platformah v oblaku, ki niso del Microsoftove infrastrukture. Sodišče je ocenilo, da ne obstojijo tehtni argumenti, da bi prevzem krnil konkurenco. Microsoft in Activision Blizzard sta novico sprejela z odobravanjem.

Rok za prevzem je 18. julij, a v tem času mora Microsoft rešiti še problem na Otoku. Tam bodo pritožbo obravnavali 28. julija. FTC se sicer na ameriško odločitev lahko še pritoži.