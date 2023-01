Microsoft se krepi na področju strojne opreme za podatkovne centre

Microsoft je v zadnjih mesecih opravil nekaj nakupov manjših ponudnikov strojne opreme, s katerimi namerava okrepiti svoje tehnološke kompetence za učinkovito delovanje podatkovnih centrov, v prvi vrsti oblaka Azure.

Najbolj odmeva prevzem družbe Fungible, ki razvija tako imenovane enote DPU (Data Processing Unit), pametne omrežne kartice. Enote DPU razbremenjujejo podatkovne strežnike pri procesiranju omrežnih zahtev in s tem omogočajo večjo učinkovitost, manjšo porabo energije in večjo odzivnost sistemov.

Microsoft je za družbo Fungible odštel okoli 190 milijonov dolarjev, kar je lep dosežek za družbo, ki je nastala šele leta 2016. Ustanovitelji so ugledni strokovnjaki, ki so prišli iz družb Juniper in Apple. Kasneje so se jim pridružili še nekateri managerji iz družb Broadcom, Marvell, NetApp in Rackspace.

Microsoft je v istem časovnem obdobju prevzel tudi startup Lumenisity, ki ponuja omrežne tehnologije HFC (hollow-core fiber), s katero prav tako krepijo svojo tehnološko osnovo na področju podatkovnih omrežij.

Trenutno še ni povsem jasno, ali bo tehnologijo prevzetih družb Microsoft še naprej ponujal tudi drugim kupcem. To je še posebej pomembno za Fungible, ki ima številna partnerstva z drugimi družbami. Velika možnost je namreč, da bi Microsoft tehnologijo zadržal le za lastne potrebe, po vzoru tekmecev, kot sta Amazon in Google, ki vse več tehnologij razvijata zgolj za lastne potrebe storitev v oblaku.