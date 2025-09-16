Objavljeno: 16.9.2025 07:00

Microsoft se je z izvzetjem in odprtjem Teamsa izognil kazni v EU

Evropska komisija je prikimala Microsoftovim zavezam, da bo naslednjih sedem let Teams izvzet iz paketov Microsoft 365 in Office 365, ki bosta v okleščeni verziji tudi cenejša. S tem se je Microsoft izognil velikanski kazni, ki bi ga lahko doletela sicer, saj so mu dokazali zlorabo prevladujočega tržnega položaja.

To ni edino polje, kjer je Microsoft popustil. Obljubiti je moral tudi, da bo odprl API za dostop do ključnih funkcionalnosti v svoji programski opremi. Aplikacije za komuniciranje in sodelovanje drugih proizvajalcev bodo s tem dobile možnost integracije, prav tako pa bo iz Teams vsaj pet moč izvoziti podatke.

Microsoft druge možnosti v resnici ni imel, saj je Komisija ugotovila, da je z integracijo Teamsa v Microsoft 365 pridobil nepošteno prednost in zlorabil prevladujoči tržni položaj. Lani aprila je Microsoft skušal Komisijo pomiriti zgolj z razvezavo Teamsa, a to ni bilo dovolj. Novi ukrepi pa – tudi zaradi obsežnejšega znižanja cene, odprtja API in veljavnosti po celem svetu – Komisiji zadoščajo. Oba sta lahko zadovoljna, da tožbe ne bo.