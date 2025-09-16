Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 16.9.2025 07:00

Microsoft se je z izvzetjem in odprtjem Teamsa izognil kazni v EU

Evropska komisija je prikimala Microsoftovim zavezam, da bo naslednjih sedem let Teams izvzet iz paketov Microsoft 365 in Office 365, ki bosta v okleščeni verziji tudi cenejša. S tem se je Microsoft izognil velikanski kazni, ki bi ga lahko doletela sicer, saj so mu dokazali zlorabo prevladujočega tržnega položaja.

To ni edino polje, kjer je Microsoft popustil. Obljubiti je moral tudi, da bo odprl API za dostop do ključnih funkcionalnosti v svoji programski opremi. Aplikacije za komuniciranje in sodelovanje drugih proizvajalcev bodo s tem dobile možnost integracije, prav tako pa bo iz Teams vsaj pet moč izvoziti podatke.

Microsoft druge možnosti v resnici ni imel, saj je Komisija ugotovila, da je z integracijo Teamsa v Microsoft 365 pridobil nepošteno prednost in zlorabil prevladujoči tržni položaj. Lani aprila je Microsoft skušal Komisijo pomiriti zgolj z razvezavo Teamsa, a to ni bilo dovolj. Novi ukrepi pa – tudi zaradi obsežnejšega znižanja cene, odprtja API in veljavnosti po celem svetu – Komisiji zadoščajo. Oba sta lahko zadovoljna, da tožbe ne bo.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov