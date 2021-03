Microsoft se dogovarja o nakupu Discorda. Za 10 milijard dolarjev.

Bloomberg poroča, da naj bi bil Microsoft v dogovorih z Discordom, podjetjem, ki stoji za igralno usmerjenim sistemom za klepetanje – pogovarjali naj bi se o nakupu podjetja in sicer za več kot 10 milijard dolarjev.

Bloombergovi viri sicer pravijo, da ni gotovo, da se bo nakup tudi v resnici zgodil, saj obstaja možnost, da bi se Discord raje odločil za javni nastop na borzi. Med kupci, ki so se menda že zanimali za nakup Discorda, se omenja tudi Epic Games in Amazon.

Discord ima 140 milijonov mesečnih uporabnikov in je imel lani 130 milijonov dolarjev prihodka, vendar podjetje (še) ni dobičkonosno. Uporaba Discorda je brezplačna, nekaj denarja podjetje zasluži s trženjem nadgrajene izkušnje Nitro, kjer so manjše omejitve pri velikosti nalaganja, omogočeno je deljenje zaslonskih slik z višjo ločljivostjo in podobno.